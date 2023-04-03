Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Владлен Татарский был убит в результате террористического акта в Санкт-Петербурге. По обвинению в преступлении задержана Дарья Трепова.