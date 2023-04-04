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  • Опубликована сегодня в 9:52

Число пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге возросло до 40 человек

Число пострадавших в результате теракта в Санкт-Петербурге возросло до 40 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Среди пострадавших также имеются несовершеннолетние дети. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 25 человек.

Напомним, в воскресенье, 2 марта, в Санкт-Петербурге произошел теракт в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемая в преступлении Дарья Трепова была задержана.

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