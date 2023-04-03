Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал убийство военного корреспондента Владлена Татарского.

Представитель Кремля заявил, что данное преступление является терактом, за которым, возможно, стоят украинские спецслужбы.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге на творческой встрече с военкором произошел взрыв. Взрывчатое вещество находилось в статуэтке, подаренной Владлену Татарскому девушкой, которую уже задержали.