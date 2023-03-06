Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны примут меры по недопущению терактов, подобных тому, что произошел в Брянской области.

"Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что Кремль, после всех необходимых расследований, однозначно квалифицирует произошедшее как теракт.