Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны примут меры по недопущению терактов, подобных тому, что произошел в Брянской области.
"Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", — заявил пресс-секретарь.
Песков добавил, что Кремль, после всех необходимых расследований, однозначно квалифицирует произошедшее как теракт.
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