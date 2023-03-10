Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о планах Москвы опубликовать переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования взрывов на "Северных потоках". Об этом он сообщил в интервью YouTebe-каналу The Dive.
Переписка будет распространена сред членов Совета Безопасности ООН. Полянский подчеркнул, что Россию не допустили к расследованию терактов, а также не предоставляют необходимую информацию.
"Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим её среди членов Совета Безопасности", — отметил дипломат.
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