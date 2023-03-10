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  • Опубликована сегодня в 10:14

Полянский: Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по поводу взрывов на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о планах Москвы опубликовать переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования взрывов на "Северных потоках". Об этом он сообщил в интервью YouTebe-каналу The Dive.

Переписка будет распространена сред членов Совета Безопасности ООН. Полянский подчеркнул, что Россию не допустили к расследованию терактов, а также не предоставляют необходимую информацию.

"Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим её среди членов Совета Безопасности", — отметил дипломат.

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