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  • Опубликована сегодня в 9:40

В Мелитополе взорвался автомобиль

В Мелитополе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, взорвался автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.

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