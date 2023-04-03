В Мелитополе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, взорвался автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.