Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, был подготовлен спецслужбами Украины. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Для реализации преступления, киевский режим привлек представителей Фонда борьбы с коррупцией (организация признанная в России экстремистской и включенная в список иностранных агентов).
Убийство было совершено в воскресенье, 2 апреля. Обвиняемая передала военкору бюст, начиненный взрывчаткой. После этого она пыталась скрыться, но ее задержали.
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