Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, был подготовлен спецслужбами Украины. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Для реализации преступления, киевский режим привлек представителей Фонда борьбы с коррупцией (организация признанная в России экстремистской и включенная в список иностранных агентов).

Убийство было совершено в воскресенье, 2 апреля. Обвиняемая передала военкору бюст, начиненный взрывчаткой. После этого она пыталась скрыться, но ее задержали.