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  • Опубликована сегодня в 17:22

Всем обвиняемым по делу о подрыве российского самолета А-50 в Белоруссии грозит смертная казнь

Более тридцати фигурантам уголовного дела о подрыве российского самолета А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи предъявлено обвинение по статье "терроризм".

Напомним, 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Белоруссии была совершена попытка подрыва российского самолета А-50, на месте происшествия найдены два дрона.

Позже белорусские спецслужбы задержали украинского гражданина Николая Швеца, которого обвинили в попытке совершения теракта.

По информации белорусского КГБ, Швецу помогали более 20 человек. Они также были задержаны.

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