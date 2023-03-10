Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 75,9028
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.03.2023 : 80,1372
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:29

За 2022 год в России предотвращено 64 теракта

По итогам 2022 года стало известно, что в общей сложности силовыми органами России было предотвращено 64 теракта и "54 преступления террористической направленности". Такую информацию предоставил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Также, за прошлый год пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций, расположенных на территории РФ.

Мир

Лавров: Москва ответит на блокировку расследования терактов на «Северных потоках»

Москва будет думать

Читать полностью

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО на некоторые районы Донецка

Пострадал населенный пункт Карловка

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости