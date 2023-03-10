По итогам 2022 года стало известно, что в общей сложности силовыми органами России было предотвращено 64 теракта и "54 преступления террористической направленности". Такую информацию предоставил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Также, за прошлый год пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций, расположенных на территории РФ.
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