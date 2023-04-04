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  • Опубликована сегодня в 13:51

24 пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге остаются в больницах

Тяжело раненые после взрыва в кафе Санкт-Петербурга остаются в больницах города: на данный момент их число доходит до 24 человек. Об этом проинформировал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"На сегодняшний момент в стационарах Санкт-Петербурга из 40 пострадавших продолжают лечение 24 человека"

Пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек - в состоянии средней степени тяжести и двое - в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.

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