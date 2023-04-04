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  • Опубликована 04.04.2023 в 15:21

Обвиненную в совершении теракта Дарью Трепову доставили в Басманный суд Москвы

Басманный суд Москвы встретил Дарью Трепову, которую обвиняют в совершении теракта в центре Санкт-Петербурга. Об этомпишет РИА Новости.

Ранее в госорган было направлено ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел теракт в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемая в преступлении Дарья Трепова была задержана.

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