Басманный суд Москвы встретил Дарью Трепову, которую обвиняют в совершении теракта в центре Санкт-Петербурга. Об этомпишет РИА Новости.
Ранее в госорган было направлено ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел теракт в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемая в преступлении Дарья Трепова была задержана.
Макрон призвал Си Цзиньпина образумить Россию
Во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином, президент Франции Эммануэль Макрон призвал китайского лидера "образумить" Россию.
Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков
Подписан соответствующий меморандум
К Пушкинской карте подключились свыше 2 тыс. кинотеатров с момента запуска программы
Еженедельно к культурному проекту подключается около семи синематографов
"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле
Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия