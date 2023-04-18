Проблема ветхих теплосетей в Петербурге остается актуальной. Очередной прорыв трубы произошел на 8-й Красноармейской улице

Петербуржцы сообщили о коммунальной аварии на 8-й Красноармейской улице. Прорывы теплосетей в Северной столице происходят на регулярной основе.

Издание "Фонтанка" опубликовало кадры масштабного прорыва трубы на 8-й Красноармейской улице возле дома 9/11. Фонтан из кипятка помешал некоторым петербуржцам убрать машины с этой территории. Движение на проезжей части от Лермонтовского проспекта до Якобштадского переулка ограничили.

Отметим, что подобные инциденты постоянно случаются в Петербурге. Так, на 5-ой Советской улице вместо дороги появилась "кипящая река". Возле дома №4 на Дровяной улице тоже прорвало трубу с горячей водой. В результате пострадали пять человек. Они получили ожоги разной степени тяжести.

Примечательно, что две аварии произошли практически в одной местности. Системность прорывов теплосетей создает большую опасность для горожан. СМИ писали, что на данный момент темпы замены изношенных труб не помогут избавить город от проблемы. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым упорно игнорирует важность решения вопроса. Коммунальные аварии травмируют петербуржцев и лишают их водоснабжения и отопления на несколько суток.