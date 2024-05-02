Диетолог Александра Разаренова порекомендовала выбирать здоровые опции в меню ресторанов фастфуда, чтобы минимизировать вред для здоровья. Она посоветовала предпочитать блюда с гриль или запеченными ингредиентами, такие как курица, рыба и овощи, избегая жареного и фритюрного.

Разаренова рекомендует заказывать маленькие порции для контроля калорий и предлагает модернизировать блюда, уменьшая количество углеводов и добавляя овощи. Вместо майонеза можно выбрать здоровые соусы, такие как на основе йогурта или горчицы. Также стоит отказаться от сладких напитков в пользу воды или зеленого чая.

Изучение информации о калорийности и питательной ценности блюд также поможет сделать осознанный выбор, сообщает Pln-pskov.Ru.

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