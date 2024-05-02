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Врач-диетолог Михалева дала рекомендации относительно употребления кулича на Пасху
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:31

Врач-диетолог Михалева дала рекомендации относительно употребления кулича на Пасху

Врач-диетолог Оксана Михалева рекомендует на Пасху употреблять до 300 граммов кулича для здоровых людей и не более 150 граммов для тех, кто страдает от избыточного веса, диабета и атеросклероза. Она отмечает, что кулич содержит много сахара и жира, что может способствовать набору веса, но также в нем присутствуют полезные орехи, цукаты и сухофрукты, богатые витаминами и микроэлементами, сообщает Informpskov.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Wolverène (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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