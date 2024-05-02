Врач-диетолог Оксана Михалева рекомендует на Пасху употреблять до 300 граммов кулича для здоровых людей и не более 150 граммов для тех, кто страдает от избыточного веса, диабета и атеросклероза. Она отмечает, что кулич содержит много сахара и жира, что может способствовать набору веса, но также в нем присутствуют полезные орехи, цукаты и сухофрукты, богатые витаминами и микроэлементами, сообщает Informpskov.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Wolverène (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Китай отменил переговоры с США по ядерному оружию
СМИ сообщили, что Пекин отменил планы провести новые переговоры по международному контролю над ядерным оружием после встречи, которая состоялась в ноябре 2023 года, по информации Semafor, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел США.
Google увольняет белых сотрудников и заменяет их на мигрантов
Непосредственно до того, как был опубликован отчет о значительной прибыли и убытках за первый квартал 2024 года, компания Google уволила не менее 200 разработчиков и инженеров из своей основной команды.
Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей
36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.
Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний
Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.