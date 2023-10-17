Согласно информации от Минтруда РФ, в настоящее время в скрытых секторах российской экономики работает 663 тысячи граждан России. Речь идет о людях, находящихся в неофициальных рабочих отношениях с работодателями, сообщает издание "Медиа-МИГ".

Основные "серые" области включают гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт, сельское хозяйство, а также сферу торговли и услуг. Именно здесь трудоустроены многие мигранты и бывшие иностранные граждане.

По всей видимости, большинство из тех, кто не оформляет свои рабочие отношения официально согласно данным Минтруда, могут быть именно бывшими иностранцами, которые не настаивают на легальном оформлении рабочего статуса.