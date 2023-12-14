Ученые из России выявили связь между температурой выше 40 градусов и странными снами с непонятным вирусом

Специалисты из России предупреждают о распространении неизвестного вируса среди населения, описывая симптомы, характерные для этого заболевания.
Вирус, схожий с ОРВИ, за последнее время вызвал увеличение заболеваемости на 30%, охватывая широкий круг людей. Больные испытывают жар и сталкиваются с температурой тела выше 40 градусов, при этом озноб и температурные скачки могут продолжаться до пяти дней.
Пациенты отмечают, что при такой высокой температуре тела они сталкиваются со странными снами, а самочувствие значительно ухудшается. Некоторые врачи рекомендуют не принимать жаропонижающие препараты, пока температура не поднимется до 38,5 градусов, считая, что важно дать иммунной системе возможность бороться самостоятельно.
В любом случае, эксперты настоятельно советуют обращаться к врачу для получения эффективного лечения и предотвращения возможных осложнений, сообщает МедиаПоток.
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