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  • Опубликована сегодня в 8:50

Россияне с начала года стали покупать больше дешевых телевизоров

В России с начала года выросли продажи телевизоров на 6,6%, до 1,55 млн, но в деньгах упали на 30%, до 39,1 млрд руб. Такие цифры приводят поставщики электроники.

Участники рынка связывают ситуацию с сокращением спроса на премиум-модели южнокорейских брендов из-за увеличения цен, пишет "Коммерсант".

При этом рост продаж демонстрируют китайские и отечественные производители, а также собственные торговые марки ритейлеров.

Примечательно, что последние уже захватили 22,6% рынка телевизоров в штуках и, по прогнозу экспертов, до конца года могут увеличить долю до 50%.

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