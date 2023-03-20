В России с начала года выросли продажи телевизоров на 6,6%, до 1,55 млн, но в деньгах упали на 30%, до 39,1 млрд руб. Такие цифры приводят поставщики электроники.

Участники рынка связывают ситуацию с сокращением спроса на премиум-модели южнокорейских брендов из-за увеличения цен, пишет "Коммерсант".

При этом рост продаж демонстрируют китайские и отечественные производители, а также собственные торговые марки ритейлеров.

Примечательно, что последние уже захватили 22,6% рынка телевизоров в штуках и, по прогнозу экспертов, до конца года могут увеличить долю до 50%.