В Омске маленькую девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, на ребенка упал телевизор. Об этом сообщает местный Telegram-канал со ссылкой на региональное МВД.

В детскую городскую больницу Омска скорая помощь доставила четырехлетнюю девочку. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и сильное сотрясение. Выяснилось, что малышка пострадала, находясь дома, вместе с родителями…

На голову ребенка упал старый тяжелый телевизор с кинескопом. Пострадавшая находится под наблюдением медиков, подробности о ее состоянии неизвестны.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.