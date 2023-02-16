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  • Опубликована сегодня в 8:08

В Омске на голову четырехлетней девочки упал старый ламповый телевизор

В Омске маленькую девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, на ребенка упал телевизор. Об этом сообщает местный Telegram-канал со ссылкой на региональное МВД.

В детскую городскую больницу Омска скорая помощь доставила четырехлетнюю девочку. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и сильное сотрясение. Выяснилось, что малышка пострадала, находясь дома, вместе с родителями…

На голову ребенка упал старый тяжелый телевизор с кинескопом. Пострадавшая находится под наблюдением медиков, подробности о ее состоянии неизвестны.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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