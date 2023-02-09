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  • Опубликована сегодня в 22:10

Телеканал РЕН-ТВ Moldova оштрафовали за отсутствие новостей с Украины

Телеканал РЕН-ТВ Moldova нарушил несколько положений законодательства, за что получил штраф в размере 30 тысяч леев (более 116 тыс. рублей) и публичное предупреждение. Причина тому - отсутствие новостей об Украине, России или Румынии. Такая информация была опубликована на официальном сайте Совета по телерадиовещанию республики (СТР).

"В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит на границе с Молдавией, в соседней Украине", - отметила вице-председатель СТР Анета Гонца

Политик уточнила, что большая часть новостей (57%) была посвящена исключительно международным событиям. Сведения о США, Бразилии, Перу, Чехии, Колумбии буквально захватили инофрмационных поток телеканала.

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