Телеканал РЕН-ТВ Moldova нарушил несколько положений законодательства, за что получил штраф в размере 30 тысяч леев (более 116 тыс. рублей) и публичное предупреждение. Причина тому - отсутствие новостей об Украине, России или Румынии. Такая информация была опубликована на официальном сайте Совета по телерадиовещанию республики (СТР).

"В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит на границе с Молдавией, в соседней Украине", - отметила вице-председатель СТР Анета Гонца

Политик уточнила, что большая часть новостей (57%) была посвящена исключительно международным событиям. Сведения о США, Бразилии, Перу, Чехии, Колумбии буквально захватили инофрмационных поток телеканала.