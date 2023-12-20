В России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов

Российская нейросеть "Товарищ майор" для выявления владельцев Telegram-каналов проходит тестирование в компании T. Hunter. Она использует методы анализа данных из описания канала, архивов, постов и метаданных файлов, превосходя скорость и точность человека.

Программа позволяет проводить анализ данных, ассоциированных с профилем пользователя, включая мобильные телефоны и адреса. В основе системы лежит текстовая нейросеть, доступная через Telegram-бот. Планируется выпуск полноценной версии программы в 2024–2025 годах для государственных и частных организаций, занимающихся расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными Telegram-сообществами, сообщает Газета.Ру.