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Тель-Авив вновь под угрозой ракетного удара: зазвучали сирены
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  • Опубликована сегодня в 14:28

Тель-Авив вновь под угрозой ракетного удара: зазвучали сирены

Впервые с начала дня сирены воздушной тревоги были активированы в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, предупреждая население о потенциальной угрозе ракетных атак.

Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву в ответ на насилие, совершаемое против гражданских лиц.

На данный момент информации о попадании ракет нет.

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