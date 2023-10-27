Тель-Авив вновь под угрозой ракетного удара: зазвучали сирены

Впервые с начала дня сирены воздушной тревоги были активированы в Тель-Авиве и в центральной части Израиля, предупреждая население о потенциальной угрозе ракетных атак.

Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву в ответ на насилие, совершаемое против гражданских лиц.

На данный момент информации о попадании ракет нет.