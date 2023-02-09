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  • Опубликована сегодня в 8:26

Украинские боевики минируют тела погибших солдат в районе Кременной в ЛНР

Украинские военные начали минировать свои позиции в районе Кременной. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ используют не только штатные, но и самодельные боеприпасы.

"Отмечены случаи минирования тел ликвидированных украинских боевиков, а также вооружения и техники, которую они не смогли эвакуировать", — подчеркнул он.

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