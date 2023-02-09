Украинские военные начали минировать свои позиции в районе Кременной. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ используют не только штатные, но и самодельные боеприпасы.
"Отмечены случаи минирования тел ликвидированных украинских боевиков, а также вооружения и техники, которую они не смогли эвакуировать", — подчеркнул он.
Депутат Госдумы: США должны ответить за подрыв газопроводов "Северный поток"
США надо выставить счет за ремонт.
Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном и Шольцем
Состоялась пресс-конференция лидеров трёх стран, где глава Украины призвал Францию и Германию поставить им тяжелое вооружение большой дальности и современные самолеты.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.