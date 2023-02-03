Премьер России Михаил Мишустин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу развивать экосистему IT-парков.

"Предлагаю также вместе развивать экосистему IT-парков на всем пространстве ЕАЭС", — сказал Мишустин на международном форуме по цифровизации Digital Almaty-2023.

По его словам, такая система даст возможность продвигать новые технологические разработки и запускать стартапы.