Иран и Саудовская Аравия начали делать первые шаги для назначения послов. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
"Первые шаги в отношении назначения послов двух стран реализованы, процесс идёт"
Ранее поступила информация, что главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян закрепили в совместном заявлении планы о восстановлении дипотношений между странами.
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