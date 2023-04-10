Иран и Саудовская Аравия начали делать первые шаги для назначения послов. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

"Первые шаги в отношении назначения послов двух стран реализованы, процесс идёт"

Ранее поступила информация, что главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян закрепили в совместном заявлении планы о восстановлении дипотношений между странами.