Регулярная чистка зубов связана со снижением риска внутрибольничной пневмонии, как показывают результаты исследования в Центре женского здоровья имени Бригама в Бостоне, США. Проведенный анализ 15 рандомизированных клинических исследований с участием более 2700 пациентов подтвердил, что пациенты, поддерживающие гигиену рта ежедневно, имеют меньший риск развития внутрибольничной пневмонии.

Эффект оказался более заметным среди пациентов, пребывающих на искусственной вентиляции легких. Внутрибольничная пневмония, вызванная попаданием бактерий в ротовую полость и дыхательные пути, является особенно опасным для пациентов с ослабленной иммунной системой, сообщает Центральная Служба Новостей.