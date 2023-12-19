Регулярная чистка зубов связана со снижением риска внутрибольничной пневмонии, как показывают результаты исследования в Центре женского здоровья имени Бригама в Бостоне, США. Проведенный анализ 15 рандомизированных клинических исследований с участием более 2700 пациентов подтвердил, что пациенты, поддерживающие гигиену рта ежедневно, имеют меньший риск развития внутрибольничной пневмонии.
Эффект оказался более заметным среди пациентов, пребывающих на искусственной вентиляции легких. Внутрибольничная пневмония, вызванная попаданием бактерий в ротовую полость и дыхательные пути, является особенно опасным для пациентов с ослабленной иммунной системой, сообщает Центральная Служба Новостей.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Хроническое воспаление, вызванное жировой тканью, приводит к набору веса и изменению обмена веществ
Эндокринный орган, представленный жировой тканью, может способствовать быстрому старению организма, выделяя вещества воспалительного характера, что может вызвать серьезные заболевания. Ожирение, как результат, часто ассоциируется с сердечно-сосудистыми проблемами, увеличивая сложность протекания онкологии.
"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей
Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).