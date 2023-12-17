Стоматолог дал советы по уходу за зубами

Врач подчеркивает, что бактерии, вызывающие кариес, питаются сладким, и регулярное воздействие кислоты, например, из фруктов или соков, может привести к повышенной чувствительности эмали. В новогодние праздники ожидается увеличение обращений с постновогодней чувствительностью, особенно из-за употребления мандаринок.

Врач советует избегать употребления сладких продуктов между приемами пищи, ограничивать частоту употребления кислых фруктов и соков, и не чистить зубы сразу после этого, так как верхний слой поврежденной эмали восстанавливается в течение 20-30 минут.