Стоматолог дал советы по уходу за зубами

Врач подчеркивает, что бактерии, вызывающие кариес, питаются сладким, и регулярное воздействие кислоты, например, из фруктов или соков, может привести к повышенной чувствительности эмали. В новогодние праздники ожидается увеличение обращений с постновогодней чувствительностью, особенно из-за употребления мандаринок.
Врач советует избегать употребления сладких продуктов между приемами пищи, ограничивать частоту употребления кислых фруктов и соков, и не чистить зубы сразу после этого, так как верхний слой поврежденной эмали восстанавливается в течение 20-30 минут.
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