Климатические изменения приводят к тому, что Москва и её окрестности могут стать похожи на Краснодар через 60 лет из-за глобального потепления, как указывает Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Подтверждение этого находится в изменениях местного биоразнообразия: в столицу мигрируют животные из южных регионов, которые ранее здесь не выживали. Например, в последнее время в Москве замечены крупные южные особи насекомых, пресноводные медузы в городских водоёмах, и даже испанские слизни, создающие проблемы местным садоводам, сообщает Вечерняя Москва.
Специалисты, включая Владимира Пинаева из Института экологии Российского университета дружбы народов, также отмечают роль инвазивных видов, привезённых в результате международной торговли, в нарушении целостности местных экосистем. Например, бабочка-огневка, завезённая во время Сочинской олимпиады, серьёзно повредила местные самшитовые леса.
Кроме того, по мнению учёных, глобальное потепление может привести к значительным изменениям в распространении как растений, так и животных, представляя серьёзные вызовы для биоразнообразия и человеческих сообществ.
Фото: commons.wikimedia.org/Kevstan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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