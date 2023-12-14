Жители Финляндии в первый день открытия границ приехали в Россию к парикмахерам и стоматологам

В первый день открытия границы между Россией и Финляндией финны активно посещали город Сортавалу в Карелии. Граждане заранее записывались на прием к врачам, включая стоматологов, и проявляли интерес к услугам местных парикмахерских.
Жители с двойным гражданством прибывали в Россию для получения пенсии. Глава администрации Сортавальского района отметил, что несмотря на активное посещение, нет ожидаемого дефицита бензина и продуктов, востребованных финнами, сообщает Российская Газета.
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