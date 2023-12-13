Врач Дахкильгов подчеркивает важность бережного отношения к зубной эмали

Врач-стоматолог Магомед Дахкильгов подчеркивает важность бережного отношения к зубной эмали, особенно при ее стираемости, которая часто возникает с возрастом. Рекомендует регулярное наблюдение за состоянием зубов, особенно при выраженной стираемости, и принятие мер для их сохранения.
Дахкильгов предлагает использование коронок для защиты зубов и предотвращения разрушения, а также подчеркивает необходимость регулярных терапевтических осмотров у врача даже без явных болевых ощущений, так как зубы подвержены воздействию патогенов, влияющих на здоровье организма.
Выделяет связь между стиранием эмали и различными проблемами, такими как трудности с жеванием, заболевания ЖКТ, мигрени, боли в шее, потеря слуха, нарушение сна и ухудшение зрения, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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