Стоматолог назвал четыре способа самостоятельно справиться с кариесом

Тип кариеса, который обычно не подлежит лечению стоматологами, был выделен стоматологом Николаем Ожерельевым, который предложил четыре способа самостоятельно справиться с начальным кариесом. На этой стадии процесс разрушения зуба еще не затронул дентин (внутренний слой зуба), и самостоятельное восстановление ткани зуба возможно при правильном уходе за полостью рта. Это включает в себя регулярную чистку зубов дважды в день с использованием пасты с фтором, применение реминерализующих гелей, промывание рта после еды и употребление достаточного количества кальция, сообщает Газета.Ру.

Главный врач Медицинского стоматологического центра "Куркино" подчеркнул, что начальный кариес проявляется в виде белых или коричневых пятен на поверхности зубной эмали, что является признаками деминерализации эмали. На этой стадии можно предотвратить развитие кариеса и восстановить эмаль через регулярную гигиеническую процедуру и использование фторсодержащих зубных средств.

Ожерельев также отметил, что кроме регулярной чистки зубов, можно укрепить эмаль с помощью реминерализующих гелей, особенно эффективных в индивидуально изготовленных капах, а также включить в рацион продукты, богатые кальцием. Регулярное использование ополаскивателей и других средств для поддержания чистоты полости рта также является важным аспектом ухода за зубами. Он подчеркнул, что регулярные визиты к стоматологу и профессиональное лечение также важны для поддержания здоровья полости рта. Врач также отметил, что не каждая темная точка на зубе является признаком кариеса, поскольку это может быть пигментацией эмали, наличием зубного налета или камня.