Подростки в Казани обстреляли окна жилого дома с пневматики

В Казани группа подростков развлекалась, выпуская выстрелы из пневматического оружия в стекла жилого здания. Местные жители делились данной информацией через социальные сети.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Шамиля Усманова в Казани. Очевидцы рассказали, что эта группа подростков пыталась проникнуть в чужой подъезд.

Местные жители не дали школьникам доступ, после чего один из детей извлек пневматический пистолет и начал стрелять по окнам в отместку. Полиция была вызвана на место происшествия, и правоохранительные органы получили от свидетелей описание хулиганов для установления их личностей.