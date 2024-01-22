Подростки в Казани обстреляли окна жилого дома с пневматики

В Казани группа подростков развлекалась, выпуская выстрелы из пневматического оружия в стекла жилого здания. Местные жители делились данной информацией через социальные сети.
Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Шамиля Усманова в Казани. Очевидцы рассказали, что эта группа подростков пыталась проникнуть в чужой подъезд.
Местные жители не дали школьникам доступ, после чего один из детей извлек пневматический пистолет и начал стрелять по окнам в отместку. Полиция была вызвана на место происшествия, и правоохранительные органы получили от свидетелей описание хулиганов для установления их личностей.
Долг Евросоюза превысил €7 миллиардов из-за поставок вооружений в Украину
Евросоюз накопил задолженность в размере €7,16 миллиарда перед странами, поставлявшими вооружение Украине.
Украина установила сроки выполнения условий для вступления в ЕС
В ближайшие несколько лет Украина, по мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Гоген Солнцев вызвал Киркорова на поединок после инцидента на съемках
В рамках турнира по фрик-бою Epic Fighting Championship, шоумен Гоген Солнцев принял участие и вызвал на поединок певца Филиппа Киркорова.
Звезда "Эйфории" поделился о своем опыте борьбы с наркозависимостью
Актер Доминик Файк, известный своей ролью в сериале о подростках "Эйфория", поделился своим опытом борьбы с наркозависимостью в свежем интервью для издания Variety.