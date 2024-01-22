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Подростки в Казани обстреляли окна жилого дома с пневматики
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  • Опубликована сегодня в 15:51

Подростки в Казани обстреляли окна жилого дома с пневматики

В Казани группа подростков развлекалась, выпуская выстрелы из пневматического оружия в стекла жилого здания. Местные жители делились данной информацией через социальные сети.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Шамиля Усманова в Казани. Очевидцы рассказали, что эта группа подростков пыталась проникнуть в чужой подъезд.

Местные жители не дали школьникам доступ, после чего один из детей извлек пневматический пистолет и начал стрелять по окнам в отместку. Полиция была вызвана на место происшествия, и правоохранительные органы получили от свидетелей описание хулиганов для установления их личностей.

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