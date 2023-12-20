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Во Франции нашли пропавшего шесть лет назад в Испании британского подростка
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  • Опубликована сегодня в 0:23

Во Франции нашли пропавшего шесть лет назад в Испании британского подростка

Подростка Алекса Битти, исчезнувшего во время поездки по испанскому курорту с мамой и дедушкой в 2017 году, нашли благодаря случайному обнаружению курьером спустя шесть лет.

Мальчик бродил по Франции с фонариком и скейтбордом. Исчезновение породило расследование в Великобритании, в котором бабушка подозревала похищение Алекса своей дочерью и зятьем из-за семейных разногласий. Полиция обеих стран вела поиски шесть лет. В 2023 году курьер обнаружил подростка во французском городе Ревелер.

После разговора выяснилось, что он проживал в Испании, затем переехал во Францию с духовной общиной и, наконец, решил вернуться в Великобританию. Бабушка уже встретилась с внуком и выразила восхищение его трансформацией в настоящего мужчину после долгого периода разлуки.

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