Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии по футболу, сообщает пресс-служба Королевской футбольной ассоциации Бельгии.
"Его задача — подготовить "Красных дьяволов" к чемпионату Европы 2024 года в Германии", — говорится в сообщении.
Контракт с немецким специалистом подписан до окончания Евро-2024. Первый квалификационный матч на ЧМ будет сыграть 24 марта в Стокгольме против Швеции.
Ранее пост главного тренера занимал Роберто Мартинес, который покинул команду после ЧМ-2022.
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