В России создали новую технологию создания гибкой электроники

Российские ученые Томского политехнического университета совместно с исследователями из других стран создали универсальную технологию для разработки гибкой электроники. Метод позволяет формировать проводящие узоры на поверхностях различных пластичных полимеров с добавлением восстановленного оксида графена для увеличения проводимости.
Эта инновационная технология может использоваться для производства разнообразных элементов гибкой электроники, таких как сенсоры, OLED-дисплеи и электронная кожа. Ученые демонстрировали применение метода на различных пластиковых материалах, таких как полиэтилентерефталат и нейлон, подчеркивая его простоту, доступность и надежность. Технология также предоставляет возможность для термоформования, что позволяет изменять форму устройства после создания проводящего слоя, сообщает РИА Новости.
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