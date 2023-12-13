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В России создали новую технологию создания гибкой электроники
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  • Опубликована сегодня в 17:33

В России создали новую технологию создания гибкой электроники

Российские ученые Томского политехнического университета совместно с исследователями из других стран создали универсальную технологию для разработки гибкой электроники. Метод позволяет формировать проводящие узоры на поверхностях различных пластичных полимеров с добавлением восстановленного оксида графена для увеличения проводимости.

Эта инновационная технология может использоваться для производства разнообразных элементов гибкой электроники, таких как сенсоры, OLED-дисплеи и электронная кожа. Ученые демонстрировали применение метода на различных пластиковых материалах, таких как полиэтилентерефталат и нейлон, подчеркивая его простоту, доступность и надежность. Технология также предоставляет возможность для термоформования, что позволяет изменять форму устройства после создания проводящего слоя, сообщает РИА Новости.

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