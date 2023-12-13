Исследователи из США превратили миниатюрное подобие мозга человека в вычислительную машину

Ученые из США превратили трехмерную культуру нейронов в биокомпьютер, названный "Brainoware". Он использует массив электродов для отправки и приема информации в органоид мозга, демонстрируя способность решать задачи, такие как распознавание речи и расчет нелинейных уравнений.

Разработанный подход, основанный на "резервуарных вычислениях", позволяет биокомпьютеру быстро учиться новым задачам, отличая его от классических компьютерных нейросетей, сообщает ТАСС.