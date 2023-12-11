Российские ученые предложили технологию получения материалов нового поколения

Ученые ВолгГТУ предложили технологию создания слоистых металло-интерметаллидных композитных материалов с использованием сварки взрывом. Эти материалы могут быть применены в энергетических установках, оборудовании для теплообмена и криогенных устройствах в качестве теплозащитных барьеров, износостойких покрытий и материалов для высоких температур.

Технология позволяет формировать материалы из различных металлов, уменьшая расход дефицитных и дорогостоящих материалов. Результаты исследования опубликованы в журнале Metals, сообщает РИА Новости.