Народная артистка России Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра "Современник" по собственному желанию. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, заявление было написано еще 10 марта. Актриса отметила, что не собирается покидать Россию.
Напомним, в феврале 2023 года из репертуара "Современника" была убрана последняя постановка в которой играла Ахеджакова — "Игра в Джин". Сама актриса служила в театре на протяжении 50 лет.
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