Театр-фестваль "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге на два дня (14 и 15 февраля) отменил показы постановки "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Информация появилась на сайте художественного учреждения.

"По техническим причинам показы спектакля "Эйнштейн и Маргарита" 14 и 15 февраля отменяются"

Ранее в Москве театр "современник" отменил показы спектакля "Игра в джин" с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, запланированные в феврале и марте 2023 года.