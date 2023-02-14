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  • Опубликована сегодня в 21:31

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля

Театр-фестваль "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге на два дня (14 и 15 февраля) отменил показы постановки "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Информация появилась на сайте художественного учреждения.

"По техническим причинам показы спектакля "Эйнштейн и Маргарита" 14 и 15 февраля отменяются"

Ранее в Москве театр "современник" отменил показы спектакля "Игра в джин" с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, запланированные в феврале и марте 2023 года.

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