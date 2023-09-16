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  • Опубликована вчера в 23:45

Директор Гришечкина: Прощание с актером состоится в Театре на Юго-Западе

Церемония прощания с известным советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным, который сыграл в популярном сериале "Солдаты", намечена на вторник, 19 сентября, и будет проведена в московском Театре на Юго-Западе, сообщил директор артиста агентству РИА Новости.

Скончавшийся Вячеслав Гришечкин ушел из жизни на 62-м году в субботу. Прощание с ним состоится в Театре на Юго-Западе в 12:00 по московскому времени, как сообщил источник агентства.

Отпевание актера запланировано в храме Архангела Михаила в 13:30. По словам этого источника, возможно, тело Вячеслава Гришечкина будет кремировано на Хованском кладбище.

Вячеслав Гришечкин, заслуженный артист России, прославился ролями в таких сериалах, как "Солдаты", "Маргоша 3", "Каменская 3", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Красные горы" и "Провокатор". Его талант и актерское мастерство оставят неизгладимый след в истории российской кинематографии.

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