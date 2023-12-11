В Великобритании у женщины аллегрия на смех и слезы

Жительница Великобритании поделилась, что у нее выявлена аллергия на смех и слезы, сообщает издание Mirror. Тем не менее, это далеко не весь перечень причин, вызывающих у женщины появление волдырей и "пламенеющее" ощущение на коже.

20-летняя Бет Цангаридес рассказала, что у нее аллергия "на саму себя". По ее словам, улыбки, слезы и даже запах специй могут вызвать анафилактический шок, ожоги и шелушение кожи. Женщина уточнила, что борется с этим состоянием с 15 лет, и это ставит в тупик врачей, которые называют ее "медицинской загадкой".

"Они не понимают, как мое тело может реагировать таким образом", — отметила Цангаридес.

Кроме того, у Бет возникли проблемы с подвижностью, периодически происходят обмороки или припадки. Это мешает ей найти работу. Когда ей было 18 лет, ей поставили диагноз синдрома постуральной тахикардии, чтобы начать какое-то лечение.

"Если я слишком много смеюсь, плачу или переживаю эмоции, моя кожа начинает гореть. Это так, будто меня сжигают заживо, это невыносимо", — пожаловалась она.

Кроме того, из-за проблем с кожей у Цангаридес не было друзей в школе. Женщина считает, что это отрицательно сказалось на ее самооценке в молодости. По воспоминаниям Бет, одноклассники дразнили и обзывали ее неприятными словами.

Бет продолжает проходить лечение и надеется, что ее состояние улучшится. Она также выразила благодарность своей подруге за оказываемую ей всестороннюю поддержку, как моральную, так и финансовую.