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В российском регионе отметили нехватку учителей в школах
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  • Опубликована сегодня в 17:23

В российском регионе отметили нехватку учителей в школах

В Вологодской области открыто 255 вакансий для преподавателей в школах, и в сфере образования наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Об этом сообщила руководитель департамента образования Екатерина Целикова в ходе совещания, проведенного при участии временно исполняющего обязанности губернатора области Георгия Филимонова, как сообщает Cherinfo. ru.

"Дефицит персонала присутствует. В настоящее время нам не хватает 255 учителей. 98% учителей работают более чем на одну ставку. Средняя нагрузка составляет полторы ставки. Высокий процент педагогов старше 60 лет. Преподавателей в возрасте до 35 лет — 19,8%", — подчеркнула Целикова.

По словам главы образовательного ведомства, наибольшая потребность существует в учителях математики, физики, информатики, а также преподавателях иностранных языков и педагогах русского языка.

Согласно прогнозам властей, к 2028 году дефицит кадров в школах Вологодской области увеличится, и потребуется более тысячи новых педагогов. В связи с этим в региональной администрации принято решение рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки для учителей.

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