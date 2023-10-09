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  • Опубликована сегодня в 18:34

Служащую службы помощи приемным детям обвинили в изнасиловании подростка

В Огайо арестовали 24-летнюю женщину, работавшую в службе помощи приемным детям, под обвинением в сексуальном насилии над школьником. Об этом сообщает Fox News.

Опекун малолетнего парня обратилась в полицию, утверждая, что обнаружила в телефоне подростка переписку и порнографические видеозаписи.

24-летняя Пейтон Шарис, работавшая в службе помощи приемным детям, подозревается в том, что она вступила в интимные отношения с школьником. Девушка была арестована по обвинению в домогательствах и выпущена под залог в размере 500 тысяч долларов до проведения суда.

По словам пострадавшего школьника, с сентября 2023 года он поддерживал переписку с этой социальной работницей через мессенджеры и несколько раз проводил с ней интимные встречи.

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