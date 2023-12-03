Назван самый полезный для организма вид чая

Выявлен самый благоприятный вид чая для организма в борьбе с раком — белый чай. Этот напиток, получаемый из того же растения, что и черный и зеленый чай, отличается особой обработкой. Для его производства используют только молодые почки, покрытые белым пушком, что придает ему уникальные свойства.
Белый чай сохраняет высокое содержание веществ, способствующих укреплению иммунитета, очищению организма и насыщению полезными минералами. Его антисептические и антиоксидантные свойства также подчеркнуты.
Научные исследования, проведенные в Орегонском университете, подтверждают, что белый чай обладает высоким потенциалом в борьбе с раковыми клетками, делая его более эффективным по сравнению с другими видами чая. Для сохранения всех полезных свойств рекомендуется заваривать его при температуре около 90 градусов, сообщает МедиаПоток.
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