JAMDA: названы полезные свойства кофе и чая

Кофе и чай, согласно исследованию ученых из национального университета Сингапура, способствуют сохранению бодрости и физической активности в пожилом возрасте.
Проведенное на протяжении 20 лет исследование с участием 12 тысяч человек показало, что употребление кофе и чая ассоциируется со снижением вероятности физической слабости. В результате оценки показателей участников, ученые объяснили, что помимо кофеина, эти напитки богаты полифенолами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что, вероятно, содействует защите от различных заболеваний и позволяет оставаться активными в старшем возрасте, сообщает Газета.Ру.
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