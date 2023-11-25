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Ученые предупредили, что, несмотря на полезные свойства травяных чаев, эти напитки могут быть опасны
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  • Опубликована вчера в 23:12

Ученые предупредили, что, несмотря на полезные свойства травяных чаев, эти напитки могут быть опасны

Хотя травяные чаи обладают множеством полезных свойств, они могут представлять опасность для определенных категорий людей. Например, чабрец, несмотря на свои целебные качества, может вызвать преждевременные схватки у беременных женщин, а его компоненты, попав в грудное молоко, могут негативно сказаться на здоровье младенца, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Кроме того, некоторые люди могут проявить аллергическую реакцию на чабрец, и его взаимодействие с определенными лекарствами может вызвать нежелательные побочные эффекты. А также, несмотря на полезность мяты, она может быть опасна для людей с чувствительным ЖКТ. Чай с мятой может снижать артериальное давление и вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, рекомендуется воздерживаться от употребления чая с пижмой, эфедрой, женьшенем и лимонником. Важно помнить, что реакция на травяные чаи может различаться у каждого человека, подчеркнул собеседник, сообщает МедиаПоток

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