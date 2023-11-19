Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками

Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.

Прежде всего, воздействие чая оказывается на состояние кожи. Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, защищают кожу от ультрафиолетового излучения, что может снизить риск развития меланомы и немеланомного рака. Помимо этого, регулярное употребление зеленого чая связано с уменьшением высыпаний, улучшением состояния кожи при розацеа и сокращением количества черных точек.

Более 5 тысяч исследований о зеленом чае и раке, включая клинические испытания, популяционные исследования и лабораторные анализы, подтверждают, что полифенолы в чае могут предотвращать различные виды рака, такие как рак молочной железы, колоректальный рак, рак печени, яичников, простаты и полости рта. Доктор медицинских наук Кэтрин Брукинг отмечает, что полифенолы также могут помогать уничтожать раковые клетки и защищать здоровые клетки от мутаций, вызывающих рак.

Зеленый чай также способствует сохранению остроты ума. В клиническом исследовании, опубликованном в Journal of Medicinal Food, участники, употреблявшие ежедневную добавку L-теанина из зеленого чая, заметили улучшение когнитивных функций, таких как улучшение памяти, повышение концентрации внимания и смягчение депрессивного состояния.

Кроме того, зеленый чай способствует снижению уровня сахара в крови, предотвращая развитие диабета второго типа. Его употребление также улучшает чувствительность к инсулину, что помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Ученые подчеркивают, что зеленый чай способствует улучшению обмена веществ за счет катехинов, которые стимулируют сжигание жира во время физических нагрузок.

Оказывается благотворное воздействие и на здоровье сердца. За счет катехинов повышается уровень "хорошего" холестерина, а регулярное употребление зеленого чая связано со снижением риска сердечных приступов и инсультов на 26%.

Кроме того, зеленый чай положительно влияет на психическое здоровье, способствуя снижению уровня тревожности. L-теанин, содержащийся в чае, стимулирует выработку дофамина в мозге, улучшая общее психическое состояние и снижая уровень стресса.