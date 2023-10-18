Крупнейший производитель чая в РФ планирует нарастить выпуск на 5–7%

В 2023 году ООО "Орими", основное производственное предприятие Orimi Group, расположенное во Всеволожском районе Ленинградской области, намерено увеличить объем производства на 5-7% по сравнению с 2022 годом. В предыдущем году компания произвела 85 000 тонн чая и кофе. Этой информацией поделился генеральный директор компании Михаил Соколов. Примечательно, что ожидается, что в этом году производство кофейных капсул увеличится более чем вдвое. Увеличение объемов производства можно объяснить общим ростом потребления кофе и чая в России.

"Товарооборот увеличивается по сравнению с прошлым годом, и растет спрос на кофе и пакетированный чай. Производство капсульного кофе увеличилось более чем в два раза, особенно после появления на рынке Nespresso. Наша компания идет в ногу с меняющимися предпочтениями потребителей и тенденциями рынка" — прокомментировал Михаил Соколов.

Группа компаний Orimi, возглавляемая Александром Евневичем, является крупнейшим производителем чая в России, занимая 35% рынка. По производству кофе она занимает четвертое место в мире по величине производителя. Компания может похвастаться обширным портфолио из 11 брендов чая и кофе, включая такие известные бренды, как Greenfield, Tess, Jardin и Jockey.

Розничные продажи по-прежнему остаются основным рынком сбыта для Orimi Group, с заметным присутствием в секторе быстрого питания, особенно через сеть магазинов "Вкусно и точка". Объем производства для этой сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области колеблется от 200 до 250 тонн в год. Основное производство компании в Ленинградской области было создано в 2019 году.