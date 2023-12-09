В Яндекс Такси серьезно задумались над привлечением в компанию новых водителей. Для этого руководство выдвинуло предложение организовать дополнительные бонусы для работников, а также отказаться в их пользу от своей части комиссии.

Всего сумма вложений компании составит более, чем четыре млрд рублей - это практически в полтора раза больше, чем в прошлом году. Отказ от комиссии поможет водителям увеличить свой доход на 20%. Подчеркивается, что это мера временная, и рассчитана на декабрь и январь. Впрочем, как считают специалисты, это самые «горячие» месяцы.

В результате сервис хочет добиться притока новых водителей, а также удерживать цены на прежнем уровне. На данный момент число свободных вакансий в компании достигает 80 тыс.