В Яндекс Такси серьезно задумались над привлечением в компанию новых водителей. Для этого руководство выдвинуло предложение организовать дополнительные бонусы для работников, а также отказаться в их пользу от своей части комиссии.
Всего сумма вложений компании составит более, чем четыре млрд рублей - это практически в полтора раза больше, чем в прошлом году. Отказ от комиссии поможет водителям увеличить свой доход на 20%. Подчеркивается, что это мера временная, и рассчитана на декабрь и январь. Впрочем, как считают специалисты, это самые «горячие» месяцы.
В результате сервис хочет добиться притока новых водителей, а также удерживать цены на прежнем уровне. На данный момент число свободных вакансий в компании достигает 80 тыс.
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