В Питере таксист спас пенсионерку от мошенников

В Санкт-Петербурге водитель такси оказал помощь пожилой женщине, предотвратив ее попадание в руки аферистов и предотвращение утраты всех накоплений. Эту информацию предоставило издание "Фонтанка".

Жительница Пушкина чуть не потеряла все свои сбережения, попавшись на уловку мошенников, которые уговорили ее отправить деньги на "безопасный счет" через банк.

Аферисты вызвали такси для пожилой жительницы Петербурга. Водитель заметил, что весь путь пассажирка поддерживала разговор по телефону, и решил уточнить у нее, что происходит. Женщина рассказала о звонке от представителей "Центробанка".

Водитель уговорил ее перезвонить своему сыну и сам пообщался с ним, объяснив, что завершит поездку в безопасном месте, но пожилую женщину нужно забрать оттуда, чтобы не оставаться одной.