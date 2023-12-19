В Красноярске водитель такси высадил ребенка на морозе на полпути к школе

Российский таксист в Красноярске оставил пятиклассника на морозе посередине пути к школе, сообщила его мать. Женщина вызвала такси для своего сына, но водитель решил высадить ребенка, так как у того не было наличных денег.

Мать предложила безналичный способ оплаты, но водитель отказался и настоял на наличной оплате. Ребенку пришлось ждать другую машину на морозе, при температуре до минус 38 градусов, сообщает Московский Комсомолец.