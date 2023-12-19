В Красноярске водитель такси высадил ребенка на морозе на полпути к школе

Российский таксист в Красноярске оставил пятиклассника на морозе посередине пути к школе, сообщила его мать. Женщина вызвала такси для своего сына, но водитель решил высадить ребенка, так как у того не было наличных денег.
Мать предложила безналичный способ оплаты, но водитель отказался и настоял на наличной оплате. Ребенку пришлось ждать другую машину на морозе, при температуре до минус 38 градусов, сообщает Московский Комсомолец.
В квартире мужчины обнаружена партия кокаина стоимостью в миллиард долларов
В Сиднее полицейские, откликнувшись на вызов о незаконном вторжении на частную территорию, случайно выявили рекордную партию кокаина.
Посол России в Испании заявил о финансовых потерях из-за отсутствия российских туристов
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С 3 по 8 января 2024 года участок метро между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" временно закроют
С 3 по 8 января 2024 года участок метро между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" Калужско-Рижской линии временно закроют для проведения работ по прокладке новой теплосети ПАО "МОЭК".